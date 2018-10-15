В Сети назвали «осенним обострением» обвинения Голландии в провокациях на учениях НАТО в Арктике

Амстердам, 15 октября. Российские военные корабли и самолеты пытаются провоцировать британских и нидерландских военнослужащих на учениях Североатлантического альянса в Арктике. Таким мнением поделился руководитель управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри.

Он считает, что российские военные корабли проявляют заинтересованность к проходящим военным маневрам.

«Когда отрабатывали упражнения в рамках нашей программы по защите от баллистических ракет, мы наблюдали намного больше российских кораблей, чем в прошлые десятилетия», — сообщил Макмурти в интервью изданию Telegraph, отметив, что флот РФ якобы подходил к месту проведения учений «очень близко».

Кроме того, он выразил мнение, что российские самолеты пролетают очень близко от кораблей военного блока только для того, чтобы уведомить о своем присутствии. Именно по этой причине, по мнению генерала, такие действия можно расценивать как «провокацию».

Участники дискуссии в Сети удивились заявлениям Макмутри, отметив, что НАТО то и дело провоцирует РФ, устраивая маневры возле ее границ.

«А отрабатывание своих учений у границ России это разве не провокация? Отрабатывайте учения в Антарктиде, тогда никто за вами следить не будет», — написал пользователь под ником oleg.brolin.

«Осеннее обострение», — отметил Fedel Svz, не удивившись очередному «потоку западных мыслей».

Многие пользователи находят странным тот факт, что НАТО каждый день боится одну страну — Россию.

«Чего стоит альянс, состоящий из 30 стран, который боится одну Россию?» — указал girzshev.

Другие участники обсуждения назвали заявления генерала о провокациях «модным трендом», поскольку во всех бедах планеты «всегда виновата» Москва.

Напомним, ранее командование НАТО сообщило, что во время крупнейших за последние годы маневров возле российских границ планирует провести примерно 20 неких «экспериментов». Военные учения Trident Juncture, в которых планируют задействовать около 50 тысяч военных из 30 государств, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.