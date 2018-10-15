Около 15 тысяч националистов собрались на марш в Киеве | 15 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Около 15 тысяч человек приняли участие в марше националистов в Киеве Порядка 15 тысяч человек приняли участие в марше националистов, посвященного 76-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (организация запрещена в РФ). В ходе шествия националисты предпринимали попытки нарушить общественный порядок. Сотрудники полиции задержали около сотни «подозрительных» молодых людей, которые организованно собирались около входа на территорию Киево-Печерской лавры. После установки их личных данных и профилактической беседы «подозрительных» молодых людей отпустили. Во время митинга, состоявшегося после марша на Европейской площади, лидеры радикалов призывали сторонников «не упускать свой шанс» и вести борьбу за «власть» на Украине.

Зарубежные инвесторы готовы вложить в российскую экономику 40 млрд долларов Глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что иностранные инвесторы готовы вкладывать средства в российскую экономику. Инвестиционные корпорации из Китая и Кореи, а также инвесторы из стран Ближнего Востока готовые вкладывать средства в экономику России. Речь идет о сумме в 40 миллиардов долларов в ближайшие 5-7 лет — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Четверть этой суммы будет инвестирована в технологии, еще около 40 процентов — в транспортную инфраструктуру: железные дороги, морские порты, аэропорты и т.д.

Трамп рассказал о самом «враждебном» союзнике США Президент США Дональд Трамп рассказал, кто является самым «враждебно» настроенным по отношению к Вашингтону союзником. Размышлениями на тему нынешний хозяин Белого дома поделился во время большого интервью для CBS, которое было показано на американском телеканале в воскресенье вечером. «Никто не ведет себя по отношению к нам настолько плохо, насколько это делает Европейский союз. ЕС был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, именно это они и сделали», — заявил Дональд Трамп.