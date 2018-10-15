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Выборы губернатора Хакасии из-за снятия кандидатуры Мяхара назначены на 11 ноября

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Выборы губернатора Хакасии из-за снятия кандидатуры Мяхара назначены на 11 ноября

Абакан, 15 октября. Кандидат от Партии Роста Александр Мяхар решил снять свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии.

Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, он отзовет иск ко второму кандидату Валентину Коновалову от КПРФ. По данным ТАСС, второй тур выборов главы региона из-за снятия кандидатуры Мяхаром должен быть назначен на 11 октября.

Как рассказал член Центризбиркома России Евгений Шевченко, выборы будут назначены не позднее чем через две недели. Поскольку проводить выборы в праздничные дни нельзя, выборы будут назначены на 11 ноября по одной кандидатуре Коновалова. Для победы Коновалов должен получить более 50% голосов пришедших на голосование избирателей.

Как ранее писала «Газета.ru», ошибки Коновалова при подготовке документов могут привести к снятию его с выборов в Хакасии.

Выборы губернатора Хакасии из-за снятия кандидатуры Мяхара назначены на 11 ноября

Автор: Алия Садыкова
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