Полковника ФСБ обвинили в особо крупном мошенничестве

Москва, 15 октября. Полковника Федеральной службы безопасности Михаила Горбатова обвинили в особо крупном мошенничестве.

По данным издания «Коммерсантъ», потерпевшим по указанному делу стал коммерческий руководитель сети часовых ломбардов, предлагающих займы на 50-100 тыс. долларов под залог дорогих аксессуаров клиентов.

Так, по информации газеты, в феврале минувшего года в его офисах прошли обыски, во время которых были изъяты денежные средства и все залоговое имущество.

Бизнесмен, испугавшись, что не получит обратно средства и часы, согласился на предложение одного из клиентов помочь «разобраться в ситуации». Тот, по данным следователей, познакомил предпринимателя с другим коммерсантом Владимиром Коробковым, которого представил в качестве сотрудника ФСБ. Последнему хозяин сети ломбардов передал вознаграждение в 100 тыс. за «помощь».

Сообщается, что Коробков подключил к махинации своего приятеля — Горбатова, старшего оперативного сотрудника 11-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ.

После этого «клиент-помощник» и Коробков потребовали от директора ломбардов еще средств, но сумма оказалась для него непосильной — в итоге он обратился в главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Оба были задержаны при получении денег.

Отмечается, что фигурантам уголовного дела предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве.