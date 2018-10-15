Макс Корж прервал концерт в Уфе из-за упавшей в обморок поклонницы

Уфа, 15 октября. Белорусский певец Макс Корж прервал свой концерт в Уфе после того, как одна из поклонниц артиста потеряла сознание.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 октября. Отмечается, что концерт проходил в ледовом дворце «Уфа-Арена». Певец в ходе выступления прыгнул в толпу. После этого одна из фанаток творчества артиста упала в обморок.

Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение», выяснилось, что в толпе поклонников началась давка. Одной из девушек из-за этого стало плохо.

Певец вернулся обратно на сцену. Девушку без сознания вытолкнули туда же. Корж прервал выступление, чтобы разобраться с инцидентом.

Как ранее писала «Газета.ru», Максу Коржу разрешили въезд на Украину. О запрете на въезд на Украину Макс Корж говорил в феврале 2016 года.