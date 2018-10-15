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Избирком Хакасии отзовет иск о снятии с выборов кандидата Коновалова

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Избирком Хакасии отзовет иск о снятии с выборов кандидата Коновалова

Абакан, 15 октября. Избирком Хакасии принял решение отозвать свой иск из Верховного суда региона об отмене регистрации кандидата на выборах главы региона Валентина Коновалова от КПРФ.

Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Александр Чуманин по итогам состоявшегося в понедельник заседания. Он уточнил, что на заседании комиссия повторно рассмотрела представление прокуратуры. Чуманин уточнил, что было принято решение признать его обоснованным, но не подлежащим исполнению.

Он объяснил, что сроки по договору истекли. Как ранее писала «Газета.ru», врио губернатора Хакасии Михаил Развозжаев попросил избирком Хакасии отозвать иск на кандидата КПРФ. 

Глава субъекта уверен, что население республики сам в состоянии оценить достоинства и недостатки каждого кандидата.

Избирком Хакасии отзовет иск о снятии с выборов кандидата Коновалова

Автор: Алия Садыкова
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