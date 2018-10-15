Пусть теперь голову ломают: в Сети отреагировали на слова Жириновского о «закрывающей планету» системе С-700

Москва, 15 октября. Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский «нечаянно проговорился» о том, что армия Российской Федерации якобы имеет на вооружении системы ПВО С-500, С-600 и С-700. Заявление политика прозвучало в прямом эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Такими словам руководитель ЛДПР прокомментировал ситуацию вокруг комплексов C-300, которые Москва накануне передала армии Сирийской Арабской Республики. Политик отметил, что российский зенитный комплекс вызвал страх у Израиля, поскольку комплекс С-300 способен уничтожить любой военный самолет.

«Самая лучшая в мире система ПВО русская С-300. А у нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700», — решительно подчеркнул Жириновский, добавив, что Россия «может всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в небо».

Неожиданное высказывание парламентария вызвало смех у гостей в студии, а ведущий программы Владимир Соловьев пошутил, заявив, что не стоит рассказывать обо всех «секретах», а то «можно случайно сообщить всему миру о С-1500».

В ответ на это парламентарий обратил внимание на то, что С-700 станет последним комплексом среди всех систем ПВО на планете, так как он может перекрыть «различные пуски во всем мире».

Пользователей Сети позабавило высказывание Жириновского, однако некоторые предположили, что «дыма без огня не бывает». Таким образом, некоторые участники дискуссии склонны верить, что, возможно, на чертежах есть такие проекты.

«Нет дыма без огня», — написал пользователь под ником RAV63.

Россияне шутят, отмечая, что иногда после заявлений Жириновского «хоть стой, хоть падай».

«Он про С-1000 забыл проговориться», — указал пользователь Twitter.

Многие поддержали политика, отметив, что пусть теперь над этими словами задумается Запад: «Почаще надо «проговариваться» — пусть голову ломают».