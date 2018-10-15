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Президент Болгарии прокомментировал убийство журналистки Мариновой

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Президент Болгарии прокомментировал убийство журналистки Мариновой

София, 15 октября. Убийство тележурналистки Виктории Мариновой выявило значительный уровень недоверия к правовой системе Болгарии, заявил президент страны Румен Радев. Слова болгарского лидера опубликованы на сайте администрации главы государства.

Как уточнил Радев, София должна продемонстрировать своим гражданам и всему миру, что за такие преступления в стране строго наказывают. Президент выразил надежду, что правоохранительные органы найдут преступников и покажут всему миру и болгарским гражданам, что такие дела эффективно раскрываются и наказываются по всей строгости закона.

Напомним, ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября. Преступление совершено в городе Русе на севере Болгарии. Полиция выдвигала версию, что убийство связано с работой представителя СМИ, так как она вела расследования. Как ранее писала «Газета.ru», подозреваемого в убийстве задержали в Германии.

Президент Болгарии прокомментировал убийство журналистки Мариновой

Автор: Алия Садыкова
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