Президент Болгарии прокомментировал убийство журналистки Мариновой

София, 15 октября. Убийство тележурналистки Виктории Мариновой выявило значительный уровень недоверия к правовой системе Болгарии, заявил президент страны Румен Радев. Слова болгарского лидера опубликованы на сайте администрации главы государства.

Как уточнил Радев, София должна продемонстрировать своим гражданам и всему миру, что за такие преступления в стране строго наказывают. Президент выразил надежду, что правоохранительные органы найдут преступников и покажут всему миру и болгарским гражданам, что такие дела эффективно раскрываются и наказываются по всей строгости закона.

Напомним, ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября. Преступление совершено в городе Русе на севере Болгарии. Полиция выдвигала версию, что убийство связано с работой представителя СМИ, так как она вела расследования. Как ранее писала «Газета.ru», подозреваемого в убийстве задержали в Германии.