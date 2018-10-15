Стали известны регионы России, где строят больше всего жилья

Москва, 15 октября. Больше всего жилья в расчете на одного жителя за период с июля 2017 года по июнь 2018 года было введено в Ленинградской, Московской и Калининградской областях. Об этом говорят результаты исследования, которое проводилось на основании данных Росстата.

Отмечается, что меньше всего жилья введено в Магаданской области. Как рассказали организаторы исследования, в пересчете на одного жителя России каждый год вводится около 0,5 квадратных метров жилья. По данным РИА Новости, наибольший объем ввода зафиксирован в Ленинградской области (1,575 квадратных метров), в числе лидеров оказались Московская и Калининградская области, в которых в течение года строители ввели около одного квадратного метра жилья.

Чуть ниже показатель у Тюменской области. Меньше всего жилья ввели в Магаданской области (0,044 квадратных метра на человека). Также аутсайдерами назвали Чукотский автономный округ и Мурманскую область.

Как ранее писала «Газета.ru», ввод нового жилья в России упал на 2,1%.