Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Россияне Козырев и Темботов завоевали «золото» на юношеских Олимпийских играх

71
0 Оставить комментарий

Ахмедхан Темботов

Буэнос-Айрес, 15 октября. Российские борцы вольного стиля Сергей Козырев и Ахмедхан Темботов стали сильнейшими на юношеских Олимпийских играх.

Козырев стал сильнейшим на планете борцом в весовой категории до 110 килограммов, победив в финале иранского спортсмена Амира Заре. Темботов первенствовал в весе до 80 кг, в решающей схватке сломив сопротивление алжирца Фатеха Бенфердаллаха.

Сергей Козырев

Впрочем, это не все достижения российских спортсменов на  юношеских Олимпийских играх в воскресный день: Руслан Терновой стал третьим в прыжках в воду с трехметрового трамплина, а в прыжках на батуте «бронзу» завоевала Вера Белянкина.

Добавим, что Олимпийская команда России возглавляет медальный зачет юношеских Олимпийских играх. У наших спортсменов 43 медали: 24 — золотых, 11 — серебряных и 8 – бронзовых.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое