Россияне Козырев и Темботов завоевали «золото» на юношеских Олимпийских играх

Буэнос-Айрес, 15 октября. Российские борцы вольного стиля Сергей Козырев и Ахмедхан Темботов стали сильнейшими на юношеских Олимпийских играх.

Козырев стал сильнейшим на планете борцом в весовой категории до 110 килограммов, победив в финале иранского спортсмена Амира Заре. Темботов первенствовал в весе до 80 кг, в решающей схватке сломив сопротивление алжирца Фатеха Бенфердаллаха.

Впрочем, это не все достижения российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх в воскресный день: Руслан Терновой стал третьим в прыжках в воду с трехметрового трамплина, а в прыжках на батуте «бронзу» завоевала Вера Белянкина.

Добавим, что Олимпийская команда России возглавляет медальный зачет юношеских Олимпийских играх. У наших спортсменов 43 медали: 24 — золотых, 11 — серебряных и 8 – бронзовых.