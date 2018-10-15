Депутаты Рады рассказали, почему отказались принудительно говорить на украинском

Киев, 15 октября. Депутаты Верховной рады рассказали, почему отказались принудительно говорить на украинском языке.

С заявлением на тему выступили парламентарии Евгений Балицкий и Татьяна Бахтеева, представляющие «Оппозиционный блок», объяснив такой шаг тем, что русский язык для них является родным.

Напомним, что сейчас Рада рассматривает законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предполагает использование только украинского в публичных выступлениях политиков.

«Хотя и говорю на украинском, не буду этого делать, поскольку мой родной язык — русский. Пусть меня выгоняют из политики, но мой дед погиб 9 мая 1945 года — я буду последним подонком, если предам все идеалы, которыми жил, и сдамся», — цитируют «Известия» депутата.

Парламентарий также добавил, что «Оппозиционный блок» уже подал документы в Конституционный суд Украины с требованием признать этот законопроект противоречащим нормам.

«Идет сумасшедшая дискриминация. Они хотят расколоть страну. Но это крайне опасно, поскольку людей провоцируют, чтобы они вместо серпов и молотов взяли вилы», — резюмировал политик.

Со своим коллегой соглашается Татьяна Бахтеева, которая считает, что такую норму нельзя принимать депутатами Верховной рады. Мнение на тему должны высказать граждане страны в ходе референдума.

«Украина — многонациональное государство, как можно заставить людей исполнять этот закон, не нарушая их базовые права? Даже многие депутаты, поддержавшие закон, выступая на трибуне на украинском, между собой разговаривают на чистом русском», — подчеркнула парламентарий.

Бахтеева добавила, что законопроект в случае его принятия «столкнет» граждан Украины — полиэтнической страны, в которой проживают множество людей, не знающих идеально государственный язык.