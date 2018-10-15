Трамп планировал отозвать дипломатов из Турции

Нью-Йорк, 15 октября. Президент США Дональд Трамп был готов отозвать всех дипломатов из Турции, однако госсекретарь США Майкл Помпео выступил против этого плана.

Из-за ситуации с пастором Брансоном, которого удерживали под стражей в Турции, Дональд Трамп был готов отозвать всех дипломатов из этой страны. В Госдепартаменте США был разработан соответствующий план, согласно которому дипломаты покинули бы Турцию в течение двух месяцев. Первыми на родину должны были уехать те, кто имеет самый высокий ранг. Далее планировалось приостановить работу североамериканского посольства и всех консульств.

«Мы боялись апокалиптического разрыва в отношениях с Турцией», — заявил один из дипломатов, имя которого не разглашается.

Отметим, что план по отзыву дипломатов являлся лишь одним из вариантов, которые рассматривались в США. Однако, помешало его воплощению то, что пастор Брансон был освобожден в ходе судебного слушания.

Как отмечает телеканал «ABC», госсекретарь США Майкл Помпео выступил против отзыва дипломатов.

Напомним, пастор Брансон был арестован в ноябре 2016 года по обвинению в связях с Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов», запрещенных в Турции. Прокуратура требовала для него 35 лет лишения свободы.

В октябре нынешнего года пастора приговорили к трем годам тюрьмы, но освободили в зале суда с учетом срока, проведенного в заключении в ходе рассмотрения дела.