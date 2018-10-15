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Хиллари Клинтон прокомментировала секс-скандал ее мужа и Левински

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Хиллари Клинтон прокомментировала секс-скандал ее мужа и Левински

Вашингтон, 15 октября. Хиллари Клинтон прокомментировала интимную связь 19-летней давности между Биллом Клинтоном и Моникой Левински.

С заявлением о сексуальном скандале, который чуть не стоил ее мужу президентства, бывший государственный секретарь и экс-кандидат на должность руководителя США выступила в эфире американского телеканала CBS.

Хиллари, отвечая на вопрос журналиста, стоило ли Биллу Клинтону после скандала уходить в отставку, сказала, что отнеслась бы к этому отрицательно. К тому же, добавила Клинтон, все случившееся не было злоупотреблением властью.

Как напоминает RT, секс-скандал с Биллом Клинтоном и Моникой Левински случился в 1999-м году. Тогдашний хозяин Белого дома имел длительные интимные отношения со стажеркой из администрации.

Автор: Константин Терехов
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