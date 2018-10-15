Ким Чен Ын не предоставил США список ядерных объектов — СМИ

Вашингтон, 15 октября. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отказался предоставить США список ядерных объектов для инспекции.

Такой шаг со стороны главы КНДР ждали в Вашингтоне до подписания декларации о формальном прекращении Корейской войны 1950–1953 годов. Список объектов от Ына ждал государственный секретарь Майк Помпео.

«В условиях отсутствия доверительных отношений, даже если список будет предоставлен, США все равно очевидно не смогут в него поверить», — заявил северокорейский лидер главе внешнеполитического ведомства США.

Как сообщает японская газета Yomiuri shimbun, ссылаясь на неназванные источники, Ким Чен Ын отметил, что «для денуклеаризации прежде всего необходимо построить доверие между США и КНДР».

12 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между руководителями Соединенных Штатов Америки и Корейской народно-демократической республики.

Как напоминает RT, по итогам встречи Трамп и Ын приняли совместное заявление, в котором Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

