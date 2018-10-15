Вопрос о восстановлении железных дорог обсудят специалисты России и Сирии

Дамаск, 15 октября. Вопрос восстановления железных дорог в Сирии обсудят в ближайшие две недели специалисты арабской республики и их коллеги из РФ.

Специалисты в области железнодорожного транспорта из Российской Федерации и их коллеги из Сирии вплотную займутся вопросом восстановления железнодорожной инфраструктуры в арабской республике.

Ряд встреч, посвященных это проблеме, пройдет до конца октября. Как отмечает директор «Сирийской хиджазской железной дороги» (СХЖД) Хасанейн Али, содействие Сирии окажут представители различных компаний из РФ, работающих в области железнодорожного транспорта и строительства.

«Нам очень нужна помощь наших друзей — железнодорожников из России», — заявил Али.

В первую очередь, в Сирии необходимо произвести ремонт железнодорожных путей, а также восстановление зданий. Планируется не только возродить довоенное движение поездов, но и увеличить количество направлений. В данный момент в Сирии нет междугороднего железнодорожного движения — обслуживаются лишь пригороды Дамаска и некоторые станции ближайшей провинции Деръа.

Впрочем, сирийские железнодорожники не сидят сложа руки. Сейчас в республике ведется активная реконструкция путей в направлении Иордании. Цель на ближайшее будущее — запустить по этой ветке движение пассажирских и товарных поездов.

Как отмечают эксперты, общий ущерб, нанесенный в ходе боевых действий только подвижному составу в Сирии превысил 1,2 млрд долларов.

Напомним, в начале года состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой заместитель министра транспорта России Сергей Аристов и руководитель Генеральной дирекции железных дорог Сирийской арабской республики Наджиб аль-Фарес обсуждали вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения в разоренной войной стране. Речь шла не только о ремонте и строительстве, но и о обучении студентов из Сирии в профильных вузах РФ.

Отметим, протяженность сирийских железных дорог до войны составляла более 2,7 тысячи километров. Большая их часть была построена при содействии специалистов из СССР.