«Это катастрофа»: мать Кокориных прокомментировала арест сыновей

Москва, 15 октября. Светлана Кокорина прокомментировала арест сыновей — нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла.

«Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни», — сказала женщина в эфире Первого канала.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, а также футболист «Краснодара» Павел Мамаев в минувший четверг были арестованы Тверским судом Москвы на два месяца по скандальному делу.

Футболистов обвиняют в избиении главы департамента федерального Минпромторга Дениса Пака, а также водителя Первого канала Виталия Соловчука, которое произошло в прошлый понедельник, напоминает RT.

Добавим: отец и по совместительству официальный агент Павла Мамаева заявил, что поведению сына нет никакого оправдания, а также принес извинения всем пострадавшим от рук его сына.

А гражданская жена Кокорина Дарья Валитова объяснила инцидент с участием футболиста пропуском чемпионата мира в России. По ее словам, Александр «мухи не обидит».

К слову, многие эксперты заявили, что хулиганское поведение спортсменов дискредитирует репутацию российского футбола и страны в целом, а Вячеслав Фетисов осудил хулиганство футболистов.

Добавим, что накануне Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные на два месяца по делу о драке в Москве, рассказали о первых днях пребывания в следственном изоляторе «Бутырка».