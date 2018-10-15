В Ираке питьевой водой отравились 111 тысяч человек

Басра (Ирак), 15 октября. В иракской Басре разразилась гуманитарная катастрофа: более 111 тысяч человек отравились питьевой водой.

Некачественная питьевая вода стала причиной отравления 111 тысяч человек в иракской Басре. Такую цифру в эфире телеканала Al-Sumaria привел представитель ООН в Басре Махди ат-Тамими.

Среди пострадавших — учащиеся школ города. Ранее СМИ сообщали о 27 тысячах случаев отравлений, однако эта цифра возросла в несколько раз.

Отметим, в Басре и ранее наблюдались проблемы с водоснабжением. В июле текущего года местные жители вышли на акции протеста против проблем в коммунальном хозяйстве. Перебои с электро- и водоснабжением происходили на фоне 50-градусной жары, что поставило город на грань гуманитарной катастрофы.