Зарубежные инвесторы готовы вложить в российскую экономику 40 млрд долларов

Москва, 15 октября. Глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что иностранные инвесторы готовы вкладывать средства в российскую экономику.

Инвестиционные корпорации из Китая и Кореи, а также инвесторы из стран Ближнего Востока готовые вкладывать средства в экономику России. Речь идет о сумме в 40 миллиардов долларов в ближайшие 5-7 лет — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Четверть этой суммы будет инвестирована в технологии, еще около 40 процентов — в транспортную инфраструктуру: железные дороги, морские порты, аэропорты и т.д.

Средний срок реализации инвестиционных проектов в области инфраструктуры может составить 10-15 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу РФПИ.