Трамп рассказал о самом «враждебном» союзнике США

Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп рассказал, кто является самым «враждебно» настроенным по отношению к Вашингтону союзником.

Размышлениями на тему нынешний хозяин Белого дома поделился во время большого интервью для CBS, которое было показано на американском телеканале в воскресенье вечером.

«Никто не ведет себя по отношению к нам настолько плохо, насколько это делает Европейский союз. ЕС был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, именно это они и сделали», — заявил Дональд Трамп.

На это журналист телеканала заявил, что такие заявления американского лидера звучат более чем враждебно.

«Знаете, что враждебно? То, как они ведут себя по отношению к нам. Это не мы враждебны. Именно мы были в положении глупой страны на протяжении многих лет», — в ответ заявил хозяин Белого дома.

Как напоминает «Газета.ru», в том же интервью президент США Дональд Трамп рассказал о новых деталях встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в Хельсинки в середине июля.

