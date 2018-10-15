США должны прекратить вмешательство в дела Сирии — СМИ

Москва, 15 октября. Американский журналист Дуг Бэндоу назвал вмешательство США в войну в Сирии катастрофическим провалом.

Веских оснований для продолжения военного присутствия США в Сирии нет, считает журналист National Interest Дуг Бэндоу, вернувшийся из командировки с Ближнего Востока.

Бэндоу провел в Сирии неделю, и его вывод состоит в том, что «Асад выиграл, а Вашингтон проиграл».

«Поход Америки был катастрофическим провалом», — пишет Бэндоу.

По словам журналиста, Башар Асад смог устоять только потому, что имеет в стране очень серьезную поддержку. Сторонники действующего правительства страны есть и среди мусульман, и среди христиан.

Кроме того, ставка США на поддержку оппозиционных религиозных группировок себя не оправдала — ни одна из них не способна сделать Сирию демократическим и либеральным государством.

Бэндоу отмечает, что и сейчас сирийское общество выглядит современным. Более того, большинство американцев, по мнению журналиста, чувствовали бы себя в нем спокойно.