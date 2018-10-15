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Трамп заявил, что может попытаться прекратить расследование Мюллера

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Трамп заявил, что может попытаться прекратить расследование Мюллера

Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что может попытаться прекратить расследование специального прокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы.

С заявлением на тему нынешний хозяин Белого дома выступил во время показанного в воскресенье вечером большого интервью Трампа на американском телевизионном канале CBS.

Как сказал Трамп, в будущем он может попытаться прекратить расследование о якобы «вмешательстве» российских властей в президентские выборы в США двухгодичной давности. 

«Я ничего не буду обещать. Я считаю, что это очень несправедливое расследование, потому что никакого сговора не было», — заявил американский президент.

Как напоминает «Газета.ru», спецслужбы США обвиняют Россию в якобы «вмешательстве» в выборы в 2016 году, при этом не предоставляя каких-либо доказательств. И Кремль, и Белый дом опровергают эти обвинения.
 

Автор: Константин Терехов
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