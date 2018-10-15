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Трамп не считает изменение климата мистификацией

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Трамп не считает изменение климата мистификацией

Москва, 15 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает данные об изменении климата на Земле мистификацией, но и не винит в этом человечество.

Дональд Трамп в интервью телеканалу «CBS» высказал свое мнение о климатических изменениях на планете. Как отметил президент США, он не считает данные ученых мистификацией, но и не обвиняет во всем деятельность человека, не будучи уверенным в прямом влиянии на погоду антропогенного фактора.

Напомним, в начале текущего года группа ученых из Колорадского университета США заявила об угрозе подъема уровня океана на 65 сантиметров, что, по их мнению, приведет к затоплению прибрежных городов в ряде стран мира. Причиной подъема уровня воды специалисты называют таяние льдов, вызванное глобальным потеплением.

Ранее Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату, предусматривающего снижение выбросов углекислого газа, который и создает так называемый «парниковый эффект».

Автор: Виталий Рыжков
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