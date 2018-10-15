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Трамп рассказал о новых деталях встречи с Путиным в Хельсинки

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Трамп рассказал о новых деталях встречи с Путиным в Хельсинки

Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп рассказал о новых деталях встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

В ностальгические воспоминания нынешний хозяин Белого дома ударился во время большого интервью, которое вышло в воскресенье вечером на американском телеканале CBS.

Поводом для того, чтобы углубится в воспоминания, стал вопрос журналиста, почему Дональд Трамп избегает критики в адрес президента России.

«Вы не знаете, о чем я говорил с Путиным на встрече перед пресс-конференцией», — ответил на это Трамп, добавив, что именно он «дал Украине ударные вооружения, противотанковые системы».

При этом нынешний президент США воспользовался моментом, чтобы «проехаться» по своему предшественнику, заявив, что Барак Обама в свое время не пожелал пойти на такой шаг.

«У нас была встреча, это была очень жесткая встреча и это была очень хорошая встреча», — резюмировал Дональд Трамп, снова возвращаясь к теме переговоров с Владимиром Путиным.

Как напоминает «Газета.ru», первые полноформатные рoccийско-американские переговоры, которые продлились почти четыре часа, прошли в столице Финляндии 16 июля  в середине лета.

Автор: Константин Терехов
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