Сирия: Крым и Дамаск создадут совместную судоходную компанию

Дамаск, 15 октября. Власти российского Крыма и Сирии планируют создать совместную судоходную компанию.

Речь, в том числе, об этом пойдет во время визита делегации Республики Крым в Сирийскую Арабскую Республику. Во время переговоров стороны намерены обсудить целый ряд вопросов.

Власти и бизнесмены обсудят перспективы российско-сирийских отношений, а также вопрос создания совместной судоходной компании и открытия крымско-сирийского торгового дома, пишет ТАСС.

Крымская делегация, в состав которой вошли глава региона Сергей Аксенов, спикер крымского парламента, а также члены правительства республики, будет работать в Сирии сегодня и завтра.

«С губернатором Латакии мы подпишем соглашение о партнерстве и сотрудничестве, а с делегацией министерств Сирии обсудим важные вопросы, в частности, вопрос взаиморасчетов в национальных валютах», — заявил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

Как напоминает «Газета.ru», делегация из Сирии посещала российский полуостров весной текущего года. Тогда были подписаны меморандумы о развитии предпринимательских проектов на общую сумму более 60 миллиардов рублей.