В Верховной раде высмеяли заявление о причастности России к взрывам боеприпасов на Украине

Москва, 15 октября. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович, лидер украинской партии «За жизнь» раскритиковал заявления о том, что Россия якобы причастна к взрывам на складе боеприпасов в в Чернигове. Он отметил, что склады боеприпасов взорвались накануне ревизии.

Как отметил депутат, уже через пять минут после сообщения о ЧП рассматривались две основные версии: российские диверсанты и российские беспилотники.

«Неужели мы настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз сказать, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти?» — заявил Рабинович.

Кроме того, политик добавил, что в случае со взрывами в Чернигове, как и до этого в Балаклее, пожар произошел прямо накануне ревизии. При этом, он отметил, что всех отстраненных по прошлому пожару уже вернули на работу. Об этом Рабинович заявил в эфире канала «112».

Отметим, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко заявил, что киевские власти не найдут виновных во взрыве по Черниговом, а обвинят во всем «руку Кремля».