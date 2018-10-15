Трамп сказал, что не знает, производит ли КНДР новые ракеты

Вашингтон, 15 октября. Президент США Дональд Трамп сказал, что точно не знает, производит ли Северная Корея новые ракеты.

С таким заявлением хозяин Белого дома выступил на телеканале CBS в воскресенье вечером во время большого интервью. Ведущий спросил американского лидера по поводу уничтожения или, напротив, производства в Пхеньяне вооружения.

«Никто точно не знает, я имею в виду, люди говорят об этом. На самом деле, я говорил об этом. На самом деле, мы точно не знаем», — довольно-таки витиевато ответил на вопрос Дональд Трамп.

При этом хозяин Белого дома уже уверенно заявил о том, что власти Северной Кореи не производили новые ракетные пуски, заверив, что если такое было бы, то специальные службы США знали бы о пусках наверняка.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Дональд Трамп в том же интервью заявил, что Китайская Народная Республика несет более серьезную угрозу американским выборам, чем Российская Федерация.

