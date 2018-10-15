Трамп не доверяет собственной администрации
Москва, 15 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что не может доверять всем сотрудникам своей администрации.
Дональд Трамп в интервью телеканалу «CBS» заявил, что испытывает недоверие к некоторым сотрудникам собственной администрации.
«Я не всем доверяю в Белом доме», — отметил Трамп.
Далее в интервью президент США назвал Вашингтон «очень порочным» местом и отметил, что чувствует себя там достаточно комфортно, несмотря на нападки и клевету за спиной.
Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что Белый дом в ближайшее время могут ожидать кадровые перестановки, однако, никакого хаоса в администрации не наблюдается.
Напомним, как сообщало Федеральное агентство новостей, в том же интервью Трамп сообщил о возможной отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса.