Сирия, 15 октября. «Ан-Нусра»*** задерживает вывод боевиков из демилитаризованной зоны в Идлибе. Курды лишились более 30 бойцов на юго-востоке Дейр-эз-Зора. САА преуспела в столкновениях с ИГИЛ1 на юге Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из солдат во время обстрела неизвестных исламистов на западе Алеппо; нанесли урон ИГ1 в Эс-Сувейде; провели работы по ликвидации боеприпасов и мин боевиков в восточной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: вновь провоцировала столкновения с САА в северной части Хамы; задерживает вывод своих отрядов из демилитаризованной зоны.

«Исламское государство»1: обвиняется в организации взрыва в иракской провинции Киркук; утверждала, что боевики захватили американское вооружение на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подозревается в организации взрыва в Ракке.

Курды: подверглись ракетным ударам террористов ИГИЛ вблизи Хаджина в Дейр-эз-Зоре; потеряли более 30 бойцов во время боев с ИГ в районе города Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: продолжает авианалеты в юго-восточной части Дейр-эз-Зора; заявила об уничтожении заминированного автомобиля ИГ вблизи населенного пункта Аль-Бахра в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Несмотря на то, что на окраинах «Большого Идлиба» после подписания меморандума 17 сентября были запрещены любые боевые действия, джихадисты незаконных вооруженных формирований продолжили провоцировать боестолкновения с Сирийской арабской армией (САА). Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко заявлял о том, что боевиками неизвестной антиправительственной группировки на западных окраинах Алеппо был застрелен один из солдат армии Башара Асада. Напомним, сегодня завершается срок, установленный для выхода боевиков из демилитаризованной зоны, границы которой пролегают вдоль линии разграничения сил противников. Военные источники в САА передавали, что по истечении оговоренного периода правительственные подразделения будут вынуждены приступить к зачистке занимаемых джихадистами районов, дабы обезопасить административный центр провинции от постоянных обстрелов.

В минувшие сутки стало известно о том, что в ходе стычек, произошедших в субботу в лагере для беженцев «Суджу» в районе одноименного населенного пункта, был убит ребенок. Кроме того, несколько местных жителей были ранены, о чем сообщал новостной портал Halab Today TV. Отмечалось, что лагерь находится на территориях, оккупированных боевиками вооруженной оппозиции. До сих пор неизвестно, что послужило поводом к началу столкновений.

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжили зачищать восточные районы провинции от следов военного присутствия террористов «Исламского государства». Как передавал Twitter-канал (NationalDefens), саперы сил САР ликвидировали мины и боеприпасы, обнаруженные после бегства джихадистов из города Маскана. Напомним, населенный пункт перешел под контроль САА в начале лета прошлого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение всего дня в юго-восточной части региона продолжались бомбардировки ВВС коалиции стран Запада, во главе которой стоят Соединенные Штаты. Военные самолеты международного альянса осуществили авианалеты в районе населенных пунктов Хаджин и Ас-Суса. Как заявлял Twitter-канал (syrianpc), в результате воздушной атаки в городе Аль-Бахра, подконтрольном «Демократическим силам Сирии»**** (SDF), был уничтожен автомобиль, заминированный террористами. Тем не менее официальные новостные порталы данные сведения не подтверждали.

Боевики ИГ, в свою очередь, открыли ракетный огонь по укрепрайонам проамериканских курдских отрядов. Согласно данным военного источника в сети Twitter (MoroccanArab_), радикалы террористической группировки обстреляли опорные пункты SDF у железнодорожной станции вблизи Хаджина. Кроме того, во второй половине дня подконтрольные ИГИЛ интернет-порталы заявили об убийстве более 30 курдских солдат недалеко от города Аш-Шаафа, опубликовав видео с телами погибших. Террористы также утверждают, что ими было захвачено американское оружие.

Вечером стало известно о том, что Дамаск обратился к Совбезу ООН с требованием провести расследование применения химического оружия силами международной коалиции, а также предотвратить повторение подобного впредь.

Провинция Идлиб

Накануне оппозиционные новостные порталы публиковали сообщения, согласно которым вся тяжелая военная техника была выведена из демилитаризованной зоны в Идлибе. Тем не менее данная информация не получила подтверждения от местных активистов, которые отмечали, что исламисты убрали только часть вооружения. Кроме того, позднее появилась информация о том, что лидеры террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» задерживают эвакуацию своих отрядов, потребовав у Турции предоставление дополнительных гарантий для иностранных наемников, о чем сообщило агентство новостей Al Watan. Позднее стало известно, что согласование дополнительных деталей займет еще два-три дня. При этом радикалы не прекращали вести огонь по опорным пунктам САА, а джихадисты, базирующиеся на северо-западе Хамы и на севере Латакии, приступили к укреплению своих позиций.

Провинция Ракка

Прогремел новый взрыв в городе Ракка. Как сообщал военный источник в сети Facebook (dimashq.now), взрывное устройство, детонировавшее на улице Ан-Нур, привело к ранению одного из мирных жителей. Местные активисты полагают, что бомба была установлена боевиками подпольных групп «Исламского государства», осуществляющими подпольные вылазки в районах, занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF). Напомним, несмотря на возросшее число нападений и взрывов в провинции, курдские радикалы не принимают никаких мер для уничтожения «спящих ячеек» ИГ.

Провинция Хама

В минувшие сутки на севере региона продолжились провокационные обстрелы со стороны боевиков вооруженной оппозиции. Telegram-канал (hosienmortadapressnew) передавал, что под огнем исламистов в населенных пунктах Бахса и Джурин были убиты два местных жителя. В качестве ответных действий правительственные войска ударили по военным объектам боевиков, с позиций которых были выпущены ракеты. Информационный портал SMART News Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщал о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли опорные пункты «Джебхат Ан-Нусры»1 в районе города Аль-Латамина.

Провинция Эс-Сувейда

В районе пустыни Бадия Аш-Шам на границе между Дамаском и Эс-Сувейдой возобновилось полномасштабное наступление Сирийской арабской армии (САА), выступающей при поддержке проасадовских ополченческих отрядов. Как передавало агентство новостей Al Masdar News, правительственные войска атаковали позиции джихадистов в окрестностях населенного пункта Каср Шейх-Хусейн. В результате развернувшихся столкновений были ликвидированы более десяти радикалов террористической группировки, а также ряд укреплений боевиков. Также стало известно, что в период с 25 июля по 13 октября силам САР удалось нейтрализовать около 360 террористов ИГ.

Ирак

В иракской провинции Киркук продолжилась подпольная деятельность «спящих ячеек» «Исламского государства», о чем сообщал Twitter-канал (RudawEnglish). Террористы подпольных групп ИГИЛ подозреваются в установке СВУ в одном из автомобилей в административном центре региона, в результате детонации которого ранения получили как минимум шесть местных жителей, включая детей. Поиски виновников случившегося все еще ведутся.

Между тем в ходе судебного разбирательства к смертной казни был приговорен один из пособников ИГИЛ, осуществлявший поставки вооружения террористам. Дело рассматривалось в Центральном уголовном суде Багдада. Как передавало информационное агентство Iraqi News, в автомобиле заключенного были найдены СВУ, а также пояса шахидов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)