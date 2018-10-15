Сирия новости 15 октября 07.00: курды снова несут потери из-за терактов в Ракке; террористы пытаются сорвать сочинские соглашения по Идлибу

Сирия, 15 октября. Курды снова несут потери из-за терактов в Ракке; террористы пытаются сорвать сочинские соглашения по Идлибу; ИГИЛ1 захватило в плен двух курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: потеряли нескольких боевиков в Ат-Табке.

«Исламское государство»1: захватило двух боевиков SDF на восточном берегу Евфрата.

«Свободная сирийская армия» (ССА): потеряла двух боевиков в ходе нападения YPG на северо-западе Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: призвал нападать на позиции сирийских войск вокруг Идлибской зоны деэскалации.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: потеряла полевого командира «Джейш-Ахрар» в Серакибе.

Провинция Алеппо

Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) продолжают проведение своей партизанской операции «Гнев Оливок» на севере провинции Алеппо. Как пишет Telegram-канал @NewsTerkey1, подпольная ячейка YPG атаковала блокпост группировки «Лива Султан Мурад» из состава «Свободной сирийской армии» в населенном пункте Касталь. По предварительным данным, в результате нападения курдами было уничтожено два боевика. Источник отмечает, что только за первые две недели октября «Отряды народной самообороны» совершили порядка 10 терактов и ликвидировали около тридцати боевиков «Свободной сирийской армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

Бои между курдами и боевики ИГИЛ на восточном берегу Евфрата продолжаются, об этом пишет Euphrates Post. Несмотря на то, что под контролем «Исламского государства» находится только город Хаджин и несколько окрестных деревень, ситуация по-прежнему складывается не в пользу курдских вооруженных формирований. По информации местных источников, террористам удалось захватить еще двух бойцов SDF, а также военный автомобиль «Хамви». Это произошла в ходе диверсионной атаки «Исламского государства» на позиции курдских вооруженных формирований в районе Эш-Шаджлы. По некоторым данным, среди пленных может находится полевой командир SDF Абу-Аззам.

Как сообщает источник в Twitter (@ragdlsof), американские истребители нанесли авиаудар по городу Хаджин.

Провинция Идлиб

Террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» не оставляет попыток сорвать сочинские договоренности по стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации, которые 17 сентября были заключены между Россией и Турцией. Как передает источник в Telegram @SYRIA_BLUS, в Серакибе террористами был проведен теракт, целью которого стал полевой командир группировки «Джейш аль-Ахрар» из состава «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», который выступал за соблюдение условий российско-турецкого соглашения.

Старший командир «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Малик аль-Тали призвал поддержать «осажденных» беженцев в лагере «Рукбан», совершив нападения на позиции Сирийской Арабской Армии вокруг провинции Идлиб. Об этом пишет информационный портал South Front. Отмечается, что Аль-Тали не только призвал к нарушению российско-турецкого соглашения об стабилизации ситуации в Идлибе, но и подверг критике вывод тяжелого оружия из демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сторон. Как справедливо замечают авторы South Front, лагерь «Рукбан» находится внутри 55-километровой зоны вокруг американской базы в Ат-Танфе и не может осаждаться сирийскими правительственными войсками. Напротив, единственный, кто несет ответственность за тяжелое гуманитарное положение в «Рукбане», — это Соединенные Штаты Америки, не пропускающие на оккупированную ими территорию гуманитарные конвои.

Провинция Ракка

По сообщениям Telegram-канала @stepnews, в населенном пункте Ат-Табка, который контролируют курдские вооруженные формирования, прогремело два взрыва. В результате подрыва самодельных взрывных устройств было убито пять и ранено восемь боевиков SDF.

Напомним, на оккупированных «Демократическими силами Сирии» территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор местные жители регулярно проводят протестные акции против присутствия курдов и американских войск на этих землях. Некоторые мирные жители вынуждены уходить в ополчения и вести партизанскую войну против курдских вооруженных формирований. Стоит отметить, что к терактам также могут быть причастны и боевики «Исламского государства», ранее возобновившие свою подпольную деятельность на территории провинций Ракка и Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)