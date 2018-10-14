Есть рюмка — пригубил: экс-глава службы протокола президента РФ рассказал о водке на приемах

Москва, 14 октября. Экс-советник президента РФ Владимир Шевченко, который возглавлял в 1990-е годы службы протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, рассказал о случаях, когда лидеру страны на приемах подменяли водой водку.

Отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы «Новые русские сенсации» телеканала НТВ, экс-госслужащий рассказал, что, как правило, водка, налитая в рюмку главы государства, была настоящей.

Заменяли алкоголь на питьевую воду только тогда, когда государственный лидер на официальном мероприятии плохо себя чувствовал. Однако, если здоровье позволяло, главы страны предпочитали «что-то покрепче». При этом, подчеркнул бывший советник, он не помнит, чтобы Горбачеву официант хоть раз наливал воду.

«Есть рюмка — поднял, пригубил, поставил. Это твой вопрос. Есть здоровье — опрокинул, как говорится, полную», — вспомнил экс-глава службы протокола президента России.

Напомним, ранее стали известны новые подробности о деятельности Ельцина на международной арене. В конце августа на сайте библиотеки 42-го американского президента США Билла Клинтона появились расшифровки телефонных переговоров со своим российским коллегой. Как следует из записей, глава Кремля лично рассказал о том, что выбрал своим преемником действующего главу РФ Владимира Путина.

Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин в интервью Федеральному агентству новостей обратил внимание на взаимосвязь сообщений о расшифровке переговоров почти 20-летней давности с целым рядом событий в мировой политике в последнее время. Информация, по мнению специалиста, касается в том числе внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах и возможного импичмента действующего американского президента Дональда Трампа.