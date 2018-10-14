Трамп оценил внешний вид внучки Елизаветы II на свадьбе
Вашингтон, 14 октября. Президент США Дональд Трамп оценил внешний вид британской принцессы Евгении Йоркской, которая вышла замуж 12 октября. Глава США отметил, что у принцессы хватило смелости не скрывать шрамы на свадьбе и надеть открытое платье.
«Принцесса Йоркская Евгения вчера была по-настоящему красивой невестой. Ей пришлось пройти через столько испытаний, и она вышла из них полной победительницей!» – написал президент США в Twitter.
Напомним, внучка Елизаветы II вышла замуж за бывшего официанта Джека Бруксбэнка. На свадьбе принцесса появилась в платье цвета слоновой кости с длинным шлейфом и открытой спиной. Публика смогла увидеть шрамы, полученные принцессой из-за операции. В 12 лет принцессе провели операцию по исправлению сколиоза. Евгения подчеркнула, что специально решила продемонстрировать шрамы, чтобы изменить представление о красоте и привлечь внимание к проблеме сколиоза.