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Автобус с туристами протаранил столб в Швейцарии, пострадали 13 человек

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Автобус с туристами протаранил столб в Швейцарии, пострадали 13 человек

Беллинцона, 14 октября. Более 10 человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Швейцарии. Транспортное средство направлялось из Германии в Италию. Сообщается, что авария произошла в швейцарском кантоне Тичино.

В момент аварии в автобусе находились 25 человек. По данным газеты Bild, пока известно о 13 пострадавших. Всем им оказана медицинская помощь. По предварительной версии, автобус врезался в столб. Причина аварии пока неизвестна, обстоятельства выясняются.

Как уточняет издание, столкновение произошло в 20 километрах от озера Лаго-Маджоре на границе Швейцарии и Италии.

Автор: Регина Пак
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