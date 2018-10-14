Автобус с туристами протаранил столб в Швейцарии, пострадали 13 человек
Беллинцона, 14 октября. Более 10 человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Швейцарии. Транспортное средство направлялось из Германии в Италию. Сообщается, что авария произошла в швейцарском кантоне Тичино.
В момент аварии в автобусе находились 25 человек. По данным газеты Bild, пока известно о 13 пострадавших. Всем им оказана медицинская помощь. По предварительной версии, автобус врезался в столб. Причина аварии пока неизвестна, обстоятельства выясняются.
Как уточняет издание, столкновение произошло в 20 километрах от озера Лаго-Маджоре на границе Швейцарии и Италии.
UPDATE [14.10-12:50] #Sigirino Canton Ticino #Tessin #Svizzera #incidente #pullman tedesco contro pilone sulla #A2 +40 a bordo numerosi #feriti – tutti i soccorsi sul target pic.twitter.com/Gfmd59vlUx— Emergenza24 (@Emergenza24) 14 октября 2018 г.