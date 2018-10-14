Трамп рассказал о возможной отставке главы Пентагона

Вашингтон, 14 октября. Президент США Дональд Трамп не исключил, что министр обороны США Джеймс Мэттис может уйти в отставку. Об этом глава США рассказал в ходе интервью телеканалу CBS.

«Возможно, что он уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду», — отметил Трамп.

По словам президента США, они с Мэттисом хорошо ладят, однако насчет отставки глава Пентагона президенту пока не говорил. Президент подчеркнул, что Мэттис действительно может уйти, ведь все когда-либо уходят.

Кроме того, Трамп опроверг слухи о том, что в Белом доме творится хаос. Президент заверил, что в администрации нет никакого беспорядка, а то, что президент меняет состав – у него есть на это полномочия.

Слухи об отставке Мэттиса появились еще в начале осени. Издание The Washington Post отметило, что причиной отставки могут стать разногласия Трампа и Мэттиса. Однако и Мэттис, и Трамп слухи о конфликте опровергли.