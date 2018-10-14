Хокинг перед смертью назвал свой последний страх

Лондон, 14 октября. Последним страхом английского физика-теоретика и популяризатора науки Стивена Хокинга, который ушел из жизни в этом году, было появление суперлюдей.

О своем опасении ученый рассказал в последней написанной им книге под названием «Короткие ответы на серьезные вопросы», которая выйдет в тираж 16 октября. Речь идет о суперлюдях с измененными ДНК, которые могут появиться в будущем.

Как пишет The Sunday Times, Хокинг предположил, что зажиточные земляне однажды смогут настолько модифицировать ДНК, что в результате будет существенно повышен уровень интеллекта, увеличена продолжительность жизни и улучшены здоровье и память.

«Появление суперлюдей сразу приведет к появлению серьезных политических проблем с неулучшенными людьми, которые не будут в состоянии с ними конкурировать», — написал на страницах своего труда физик-теоретик.

При этом, по предположениям Хокинга, люди, которые не будут подвержены модификации, станут малозначимыми или вовсе вымрут.

Напомним, Хокинга не стало в марте 2018 года. В середине июня в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония захоронения праха ученого, после чего запись его голоса с музыкальным сопровождением отправили в космос по направлению к черной дыре 1A 0620–00. Музыку для сопровождения голоса Хокинга написал композитор Вангелис. Композицию транслировали в космос с помощью размещенного в Испании передатчика Европейского космического агентства. При этом на поминальную службу были приглашены «путешественники во времени» — люди, которые родились до 2038 года.