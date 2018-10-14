ГИБДД оштрафовала водителя машины Панина за проезд по пешеходной улице Саратова

Саратов, 14 октября. Дорожная инспекция выписала штраф в размере 500 рублей водителю автомобиля Mercedes Benz, в котором находился актер Алексей Панин, за проезд по пешеходной улице Саратова, об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Видео проезда автомобиля по улице Кирова появилось в социальной сети Instagram. В ходе следственной проверки было возбуждено дело об административном правонарушении.

«Установлено, что автомобилем Mercedes управлял 20-летний мужчина», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону в комментарии РИА Новости.

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков поделился видео в Telegram-канале. По мнению Панкова, голос за кадром предположительно принадлежит актеру Панину. Несмотря на то, что Панину удалось избежать административной ответственности, от моральной его это не избавляет, считает депутат.

«Если уж ты такой крутой, как вареное яйцо, найди в себе мужество признаться и ответить сполна», — добавил Панков.

По словам депутата, если Панин позволяет себе проехать по пешеходной зоне ради обеда в ресторане, то он ставит себя выше тех, кто соблюдает правила, оставляет машину и идет пешком.