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Сирия: в Тартусе открылся фестиваль «Дни белорусского кино»

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Сирия: в Тартусе открылся фестиваль «Дни белорусского кино»

Тартус, 14 октября. В сирийском городе Тартус открылся фестиваль «Дни белорусского кино» в Сирии. В ближайшее время кинопоказы в рамках фестиваля пройдут и в других крупных городах Сирии.

По словам посла Белоруссии в Сирии Александра Пономарева, сирийским зрителям были представлены три художественных фильма, среди которых кинолента «Белые росы». Сирийцы с большим интересом реагируют на белорусские фильмы, поэтому в ближайшее время кинопоказы  в других крупных городах Сирии.

«Такие мероприятия мы планируем продолжить в других крупных городах Сирии», — рассказал Пономарев в комментарии РИА Новости.

Посол также добавил, что «Дни белорусского кино» стали продолжением культурных мероприятий в Сирии, которые начались с гастролей Государственного академического ансамбля танца Белоруссии в сентябре.

Автор: Артем Никулин
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