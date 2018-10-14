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Защитник «Крыльев Советов» Тигиев попался пьяным за рулем вслед за одноклубником

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Защитник «Крыльев Советов» Тигиев попался пьяным за рулем вслед за одноклубником

Москва, 14 октября. Сотрудники ГИБДД задержали защитника футбольного клуба «Крылья Советов» Георгия Тигиева с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, минувшим днем был задержан Георгий Тигиев, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанного возбуждено административное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Водителя направлен на медицинское освидетельствование, а его автомобиль эвакуирован. На странице общественной организации «Ночной патруль», была опубликована  фотография с места происшествия, на которой можно увидеть Тигиева в компании сотрудника ГИБДД.

Стоит отметить, что это уже второй футболист «Крыльев Советов», которого задержали за рулем в нетрезвом состоянии. Ранее В Сети появились кадры задержания полузащитника «Крыльев Советов» Евгения Башкирова, который также управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Артем Никулин
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