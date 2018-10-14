Киев, 14 октября. Украинские националисты устроили еще одно столкновение с полицией в воскресенье, 14 октября, в центре Киева. Против агрессивно настроенных радикалов применили слезоточивый газ.

Инцидент произошел на Михайловской улице украинской столицы. Радикалы пытались пронести на Майдан палатку и организовать штаб по празднованию Дня защитника Украины. Сотрудники правоохранительных органов разогнали националистов, применив слезоточивый газ и дубинки, передает телеканал «112 Украина». О пострадавших пока не сообщается.

Ранее полиция силой воспрепятствовала попытке украинских националистов снести памятник генералу Николаю Ватутину, который установлен в центре Киева. Радикалы хотели при помощи молотков разрушить скульптуру героя СССР, в результате завязалась потасовка с участием сотрудников правоохранительных органов.

День защитника страны отмечается 14 октября по приказу президента Украины Петра Порошенко, который установил эту дату в 2014 году взамен 23 февраля, когда традиционно отмечается День защитника отечества. Новый праздник приурочен к основанию радикального националистического движения ОУН («Организация украинских националистов»; украинская националистическая ОУН-УПА11 запрещена на территории РФ). Члены движения участвовали в спецоперации в Донбассе, а Порошенко в 2015 году дал организации статус «борцов за независимость» украинского государства и право на соцгарантии для ее членов. Российская сторона осудила решение украинского главы, призвав международное сообщество дать оценку произошедшему.

1 Организация запрещена на территории РФ.