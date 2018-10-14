Донбасс сегодня: ВСУ расстреливают мирных жителей, Киев гонит танки и артиллерию на фронт

Донбасс, 14 октября. ВСУ активизировали переброску тяжелого вооружения к границам с ДНР и ЛНР. Киев готовится выйти из минских соглашений. Украинские власти переселяют людей с линии фронта. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Эшелоны с танками и артиллерией едут в Донбасс

Анализ недельных сообщений разведки армейских корпусов Донецкой и Луганской народных республик говорит о том, что командование ВСУ уже давно ожидало приказа Петра Порошенко о разрешении открывать огонь по республикам «из всего, что есть».

Развязав армии руки, президент страны санкционировал использование запрещенной минскими соглашениями артиллерии, танков и других систем вооружений, а также их переброску в Донбасс. Стоит отметить, что ВСУ особо не маскируют ударные средства, о чем свидетельствуют отчеты ОБСЕ и информация разведки Новороссии.

Только за неделю военные народных республик зафиксировали прибытие в Донбасс более 100 единиц танков, 50 единиц самоходных артиллерийских установок и иных средств вооружений. В Рубежное — основной железнодорожный узел Луганской области — прибыл эшелон с 15 единицами САУ «Гвоздика» 122 калибра, более десятка танков Т-72 и десяток противотанковых пушек «Рапира». И это только в одном из многочисленных эшелонов. Таким образом, подтверждается информация о том, что Киев готовится к эскалации конфликта и выходу из минских соглашений.

ВСУ расстреливают мирных жителей

Еще одним подтверждением агрессивных планов является убийство мирных граждан Донбасса. Накануне во время минометного обстрела ВСУ приграничного села Марьевка (ЛНР) погибли мать и ее 17-летняя дочь.

В свою очередь, украинские СМИ тут же заявили: огонь по жилым домам велся из-за того, что якобы перед ними была установлена техника и вооружения республиканской армии. При этом украинские командиры, и в частности сам Порошенко, ранее неоднократно заявляли, что огонь по населенным пунктам Донбасса войска Киева не ведут ни при каких обстоятельствах. Видимо, после приказа Порошенко обстоятельства все-таки изменились и разрешение на убийство гражданских было получено официально.

Еще один человек погиб в воскресенье днем в учреждении исполнения наказаний Горловки. Представительство Донецкой народной республики в СЦКК установило, что огонь велся со стороны поселка Шумы. В данном населенном пункте еще с 2014 года дислоцируются украинские вооруженные подразделения, однако киевские СМИ решили обойти этот инцидент стороной.

Некогда уважаемое издание «Факты» написало, что «оказывается, боевики совершали очередной провокационный обстрел» и под огонь попала исправительная колония. Ни ссылок на источники, ни естественного понимания географии местности киевское издание не продемонстрировало. Три жертвы в течение суток говорят о сознательной эскалации конфликта со стороны военно-политического руководства Украины.

Украинские власти выселяют людей из «освобожденных» ВСУ поселков

И в подтверждение вышесказанного военные ЛНР сообщают о выселении жителей поселка Золотое-4. Именно из него обстреляли Марьевку, в которой погибли мать с дочерью. Переселяются местные под предлогом обеспечения безопасности улиц, которые ближе всего к линии соприкосновения.

К слову, на «освобожденных» от местных жителей улицах размещается тяжелая военная техника, а в домах квартируются «защитники» из ВСУ. В свое время украинская армия уже занимала Золотое-4 и «освобождала» его.