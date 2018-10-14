Сирия ждет выполнения Анкарой своих обязательств: о непростой ситуации в Идлибе

Террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сорвать второй этап реализации сочинских соглашений по Идлибу. Боевики задерживают вывод своих сил из района будущей демилитаризованной зоны и ведут обстрелы позиций сирийских правительственных войск. В ситуации попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Срок оформления демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сторон в Идлибе истекает завтра, 15 октября. Однако, как пишет сирийская газета Al-Watan, главари «Хайят Тахрир аш-Шам» и других экстремистских группировок «Большого Идлиба» требуют от Анкары дополнительных гарантий для иностранных наемников в своих рядах. На решение этой проблемы турецким военным может потребоваться дополнительно два-три дня для согласования всех деталей.

Одновременно с выдвижением новых требований Турции, террористы во главе с Абу Малеком ат-Телли продолжают проводить провокации и обстреливают позиции Сирийской Арабской Армии. Как передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) вчера вечером боевики выпустили несколько минометных снарядов по блокпосту САА в населенном пункте Джурин на севере провинции Хама, в результате чего погибло двое сирийских военнослужащих. Аналогичный обстрел проводился джихадистами и на западе провинции Алеппо.

Al-Watan напоминает, что ранее Абу Малек ат-Телли открыто выступил против самороспуска «Джебхат ан-Нусры» и отказался передать тяжелое вооружение ВС Турции.

Ситуацию, которая сейчас разворачивается на северо-западе Сирии, Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. В первую очередь он отметил, что сочинские соглашения по стабилизации ситуации в Идлибе, заключенное между Турцией и Россией, были промежуточными.

«Об этом говорили и представители России. Это промежуточный этап, и каких-то кардинальных изменений ситуации от этих соглашений не ожидалось. Часть боевиков радикальных группировок, в частности, «Джебхат ан-Нусры», отказывались выполнять соглашения, и здесь надежды возлагались на Турцию. Предполагалось, что она сумеет убедить и заставить эти группировки выполнить соглашения, но, как показывает реальность, этого пока не получается», — рассказал эксперт.

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что Турция сама поддерживает часть боевиков и не имеет намерения, чтобы прекратить присутствие всех вооруженных группировок в Идлибе. Соглашениями подразумевалось, что эта территория пока останется под контролем боевиков «умеренной» оппозиции.

«И вот сейчас ситуация усложняется. Боевики радикальных группировок продолжают обстреливать сирийские позиции, из-за чего продолжают гибнуть сирийские военнослужащие. Я думаю, что если в ближайшее время от действий Турции не будет каких-то реальных результатов, то возможно сирийская сторона по согласованию с российской стороной начнет отвечать на провокационные действия джихадистов. Возможно, будут и какие-то точечные удары по тем боевикам, которые не выполняют соглашения и обстреливают позиции сирийской армии», — предположил Борис Долгов.

По мнению эксперта, ситуация в Идлибе может еще существеннее обостриться, если в нее вмешаются другие силы, например, Соединенные Штаты и возглавляемая ими коалиция. США могут оказывать давление и на Турцию, и на всю ситуацию в регионе.

«Если не будут выполнены соглашения со стороны Анкары, которая должна оказывать давление на боевиков радикальных группировок, то нельзя исключать и обострения военного плана. Опять же, возможны какие-то ответные меры со стороны сирийской армии, направленные против боевиков, поскольку невозможно терпеть ситуации, при которой гибнут сирийские военнослужащие уже после заключения соглашения», — объяснил Борис Долгов.

Собеседник ФАН, считает, что турецкая сторона должна выполнять свои обязательства, в том числе и военными мерами, однако в реальности мы видим, что Турция поддерживает ряд группировок, которые она считает «умеренными».

«Да, она предъявила ультиматум «Джебхат ан-Нусре», и это было призывом к той части боевиков этой группировки, которые согласны на выполнение соглашения. По соглашению, они должны выйти из этой террористической организации. Что касается операций турецкой армии, это сложный вопрос, но я все-таки не думаю, что эти операции будут, или, по крайней мере, что они будут масштабными. Какие-то локальные боевые действия возможны, но операции по полному решению вопроса радикальных группировок турецкими войсками вряд ли будут проведены», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.