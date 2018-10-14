Нью-Йорк, 14 октября. Американский рэп-исполнитель 50 Cent собирается встретиться с российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и его командой в Дагестане по поводу перехода россиянина в Bellator. Он отметил, что намерен провести переговоры с бойцом после того, как закончит работу над своим сериалом «Власть».

Ранее 50 Cent предложил Нурмагомедову два миллиона долларов за переход из UFC в Bellator. В ответ на это Хабиб Нурмагомедов пригласил американского рэп-исполнителя в Дагестан. 50 Cent на своей странице в Instagram отметил, что принимает предложение российского бойца.

«Хабиб — новое лицо контактных видов спорта, он — то, что надо, и я заключу сделку», — добавил рэпер.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в Лос-Анджелесе 6 октября. Поединок завершился в четвертом раунде после того, как россиянин применил удушающий прием. После боя Нурмагомедов выпрыгнул за ограду октагона и стал участником небольшой потасовки. Атлетическая комиссия штата Невада заморозила выплату гонорара Нурмагомедову гонорара до окончания расследования. Отметим, что российский боец на пресс-конференции после поединка с Макгрегором извинился за свое поведение, добавив, что на потасовку его спровоцировали неоднократные оскорбления команды ирландца.

Победа Хабиба Нурмагомедова играет огромную роль в развитии российских смешанных единоборств. На счету россиянина 27 побед и ни одного поражения.