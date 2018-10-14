ФК «Крылья Советов» пообещал принять меры в отношении пойманного пьяным за рулем полузащитника

Самара, 14 октября. Сотрудники ГИБДД ночью задержали водителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, за рулем находился полузащитник ФК «Крылья Советов» Евгений Башкиров.

Руководство футбольного клуба отреагировало на ситуацию, назвав инцидент «неприятной историей». Директор по развитию самарского футбольного клуба Александр Шикунов сообщил, что в отношении игрока будут приняты соответствующие меры.

«История неприятная. Клуб примет меры в отношении футболиста», — сказал Шикунов в комментарии РИА Новости.

Отметим, что в отношении Башкирова составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в Сети появились кадры задержания полузащитника футбольного клуба «Крылья Советов». Сотрудник полиции объяснил футболисту, что в медучреждении проведут проверку на факт алкогольного опьянения. Игрок заявил, что «согласен» с данными требованиями. После этого инспектор отпустил Башкирова и напомнил, что в дальнейшем его ждет суд.