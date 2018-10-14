Киев, 14 октября. Весной 2014 года вооруженные силы Украины могли взять штурмом Донецк, если бы не жалкие условия, в которых находились подразделения ВСУ. Об этом заявил депутат горсовета Бучи Александр Животовский, принимавший участие в боях за Донецкий аэропорт в составе 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

По словам Животовского, весной 2014 года он служил в наиболее боеспособном подразделении ВСУ, которое испытывало острую нехватку в обеспечении амуницией и прочим военным имуществом. При этом депутат выразил уверенность, что даже при таком уровне обеспечения ВСУ смогли бы захватить Донецк, однако удержать столицу ДНР украинским силовикам было не под силу. По мнению Животовского, ВСУ были бы разгромлены в Донецке, поэтому считает правильным решение украинского командования отказаться от штурма столицы ДНР.

«Возможно, и хорошо, что мы в какой-то момент остановились», — рассказал Животовский в интервью изданию «Апостроф».

Власти Украины обвиняют Россию в поддержке Донецкой и Луганской народных республик. Москва неоднократно отрицала любые подобные обвинения, подчеркивая, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.