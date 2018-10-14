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Министр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией

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Министр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией

Амстердам, 14 октября. Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд выступила с утверждением о том, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией. Об этом Бейлевельд сообщила в своей речи в эфире WNL.

Бейлевельд обвинила Россию в попытках повлиять на ход политических дебатов в Нидерландах. Также министр заявила, что ведомство владеет информацией о киберактивности в отношении Всемирного антидопингового агентства и расследования крушения MH17.

Министр объяснила выделение дополнительных инвестиций спецслужбам опасностью политических событий в мире. Также глава ведомства добавила, что у Нидерландов есть возможность защитить от киберугроз не только страну, но и НАТО.

«Мы активно занимаемся поиском направлений, где мы можем повысить безопасность и усилить противодействие. Однако мы можем действовать и наступательно, если есть такая необходимость», — добавила Бейлевельд.

Напомним, 4 октября Бейлевельд выступила с заявлением, что спецслужбы Нидерландов предотвратили кибератаку на ОЗХО. Министр обвинила четырех граждан России в причастности к атакам. В Москве обвинения назвали «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией против России, направленной на дискредитацию Москвы перед сессией ОЗХО.

Автор: Софья Куликова
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