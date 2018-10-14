Около 15 тысяч человек помолились в Киеве за автокефалию

Киев, 14 октября. Молебен за предоставление автокефалии украинской церкви состоялся на Софийской площади Киева. Мероприятие открылось выступлением президента Украины Петра Порошенко.

Церемония началась около 10.35 по московскому времени. На открытии, кроме Петра Порошенко, выступили глава Киевского патриархата Филарет и предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Макарий. Через полчаса, около 11.00, мероприятие закончилось, сообщает телеканал «360». В церемонии приняли участие около 15 тысяч человек.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал жителей страны «помолиться всем миром». Он заявил, что стремление к автокефалии украинской церкви проходит в соответствии с проевропейской стратегией Киева.

Отметим, что Константинопольский патриархат принял решение о снятии анафемы с глав двух раскольничьих церквей: предстоятеля УПЦ КП Филарета, а также предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Обе организации, как отмечалось неоднократно, являются неканоническими.

В сентябре Вселенский патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киев в рамках подготовки к «предоставлению автокефалии» украинской православной церкви. В РПЦ этот шаг назвали действием, которое может привести к расколу православия.