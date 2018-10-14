Обкурившийся боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

Донецк, 14 октября. Как минимум двое силовиков погибли в рядах Вооруженных сил Украины в результате конфликтов, в том числе на национальной почве и в результате употребления наркотических веществ. Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, один из киевских боевиков, возможно, в состоянии наркотического опьянения, покинул взводный опорный пункт в районе населенного пункта Верхнеторецкое. После этого боец ВСУ занял оборону на удалении 200 метров и открыл огонь из автомата по сослуживцам.

«На их уговоры сдаться, он не реагировал, лишь выкрикивал националистические лозунги. В результате был убит», — добавил Безсонов.

Как отметил представитель ДНР, это далеко не единственный инцидент с летальным исходом. Так, один из капитанов ВСУ проводил проверку наблюдательных постов в районе населенного пункта Новотроицкое и застал личный состав за употреблением наркотиков. Один из бойцов после высказанных претензий со стороны командующего дождался, когда капитан повернутся спиной, и открыл по нему огонь из автомата.

Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе накаляется, несмотря на заключенные минские соглашения. Украинские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня и не раз пытались прорвать линию обороны. Киев стягивает на борьбу с республиками новую технику и вооружение, а также личный состав.

В течение четырех лет войны в Донбассе неоднократно становилось известно о небоевых потерях «самой сильной армии», как называет ВСУ президент Украины Петр Порошенко. Случались трагедии из-за неосторожного обращения с оружием, пьянства и употребления запрещенных наркотических веществ.