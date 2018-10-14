Будем летать: в РКК «Энергия» нашли причину аварии «Союза»

Москва, 14 октября. Причина аварии ракеты «Союз-ФГ» ясна, специалисты предпримут все необходимые меры для того, чтобы не допустить ее повторения. Об этом сообщил первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев.

С заявлением на тему расследования произошедшей на днях ЧС он выступил в МГУ на форуме «Наука 0+».

«Мы уже достаточно хорошо понимаем, что произошло, нужно провести набор мероприятий, чтобы это больше никогда не произошло, и будем продолжать летать», — подчеркнул Соловьев.

Напомним, в четверг, 11 октября, стало известно о произошедшей аварии. Ракете-носителю «Союз-ФГ» не удалось вывести корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, они не пострадали в результате произошедшего. Экипаж благополучно эвакуировался и в спасательном модуле приземлился на территории Казахстана. Выяснением причин ЧП занимается государственная комиссия.

Ранее председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер рассказал подробности произошедшей аварии. По его словам, нештатная ситуация во время пуска космического корабля «Союз МС-10» с космодрома Байконур в Казахстане произошла, ориентировочно, на 12 секунде полета. Экипаж корабля принял решение об отделении капсулы, которая приземлилась в 20 километрах от города Жезказган Карагандинской области.