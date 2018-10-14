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Идею снять комедию про блокадный Ленинград в Госдуме назвали позором и кощунством

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Идею снять комедию про блокадный Ленинград в Госдуме назвали позором и кощунством

Москва, 14 октября. Идея режиссера Алексея Красовского снять комедию с черным юмором про блокадный Ленинград – позор и кощунство, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

Красовский предложил снять новогоднюю комедию «Праздник» с элементами черного юмора. Сбор средств на съемки картины ведется на краудфандинговой платформе. Согласно описанию, сюжет картины выстроен вокруг семьи Воскресенских, которая в трудные времена лишилась кухарки, а члены семьи не могут приготовить курицу.

«Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор. Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда — это сакральная, неприкосновенная страница истории нашего города», — заявил Боярский в комментарии РИА Новости.

Парламентарий пообещал сделать все от него зависящие, чтобы не допустить выхода картины в свет. Появление подобных идей, считает депутат, говорит лишь об отсутствии чувства ответственности у современных деятелей культуры перед аудиторией.

Автор: Софья Куликова
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