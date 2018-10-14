Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

«Не на курорте находится»: в ОНК рассказали, что передал отец Мамаеву в СИЗО

522
0 Оставить комментарий

«Не на курорте находится»: в ОНК рассказали, что передал отец Мамаеву в СИЗО

Москва, 14 октября. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал о содержимом передачи, которую получил полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев от родных.

Ранее стало известно, что арестованный по делу о хулиганстве Павел Мамаев, который содержится в московском СИЗО, получил первую передачу от своих родственников.

«Павел получил передачку — как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных», — сказал Мельников.

Он также добавил, что жалоб на Мамаева от администрации СИЗО не поступало. По его словам, Мамаев прекрасно осознает, что он находится не на курорте и  ему предстоит нести ответственность за свои дейтсвия.

Напомним, в минувший понедельник нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев устроили несколько потасовок в центре Москвы. Позднее в отношение футболистов было возбуждено дело о хулиганстве. 11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Павла Мамаева, а также Александра Кокорина.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое