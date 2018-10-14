«Не на курорте находится»: в ОНК рассказали, что передал отец Мамаеву в СИЗО

Москва, 14 октября. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал о содержимом передачи, которую получил полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев от родных.

Ранее стало известно, что арестованный по делу о хулиганстве Павел Мамаев, который содержится в московском СИЗО, получил первую передачу от своих родственников.

«Павел получил передачку — как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее. Братья Кокорины пока еще не получили передачку от родных», — сказал Мельников.

Он также добавил, что жалоб на Мамаева от администрации СИЗО не поступало. По его словам, Мамаев прекрасно осознает, что он находится не на курорте и ему предстоит нести ответственность за свои дейтсвия.

Напомним, в минувший понедельник нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев устроили несколько потасовок в центре Москвы. Позднее в отношение футболистов было возбуждено дело о хулиганстве. 11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Павла Мамаева, а также Александра Кокорина.