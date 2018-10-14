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Каша, чай, сожаления: Кокорин и Мамаев рассказали о первых днях в СИЗО

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Каша, чай, сожаления: Кокорин и Мамаев рассказали о первых днях в СИЗО

Москва, 14 октября. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные на два месяца по делу о драке в Москве, рассказали о первых днях пребывания в следственном изоляторе «Бутырка». Об этом они говорили с членом Общественной наблюдательной комиссии Иваном Мельниковым.

Полузащитник «Краснодара» Мамаев рассказал, что ждет визита своего адвоката, который должен состояться 15 октября.

«Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — сказал Павел Мамаев, пишет РИА Новости.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил, что не унывает. Он надеется, что «в ситуации разберутся».

«Утром ел кашу, пью чай», — сказал Александр Кокорин.

Он также рассказал, что написал заявление на посещение спортзала. Кроме того он отметил, что читает все письма, которые приходят ему. Футболист добавил, что сожалеет о произошедшем.

Напомним, Тверской суд санкционировал арест Павла Мамаева и Александра Кокорина. Они являются подозреваемыми по делу о хулиганстве. Сообщалось, что футболисты избили несколько человек в Москве. Очевидцы утверждали, что игроки находились в нетрезвом состоянии.

Отметим, что ряд экспертов высказывались о неприемлемости поведения Мамаева и Кокорина. Своими действиями они нанесли ущерб репутации российского спорта и имиджу страны.

Автор: Регина Пак
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